INVIATO CITTADINO Quella giostrina in piazza della Repubblica…

Quella giostrina in piazza della Repubblica… fa solo tristezza. Le feste sono finite, la pista del ghiaccio ha sbaraccato. Ma la giostrina viennese cosa ci sta a fare?

Non è certamente un valore aggiunto sul piano estetico né su quello funzionale. Resta solo come un triste residuo delle feste natalizie ormai consumate. Detto tra noi: vedete qualche bambino salirci? Ci si chiede, peraltro, quale utile economico possa conferire alle tasche dei titolari. Dato che consuma energia e costa, in termini di occupazione di solo pubblico.

Dunque, al privato (presumibilmente) non giova. Al pubblico… tanto meno. “Acqua passata non macina più”, si diceva un tempo. Feste finite. Che venga tolto di mezzo uno strumento che, a questo punto, ingombra soltanto e non serve più a nulla e a nessuno.