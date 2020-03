INVIATO CITTADINO File disciplinate alla Bottega della Pasta dell’Elce

Perugia si attiene al rispetto delle regole. File disciplinate alla Bottega della Pasta dell’Elce. Circostanza vista e verificata stamattina in via Annibale Vecchi, 31, dove ha sede un negozio artigianale di pasta fresca.

Gli italiani, e i perugini in specie, a torto talora tacciati di cialtroneria, forniscono un esempio di encomiabile disciplina per il modo in cui si attengono alle indicazioni suggerite dagli studiosi e fatte proprie dalla politica.

Osservata stamane una fila di clienti in rispettosa attesa, fuori della porta, mentre il titolare ne faceva entrare al massimo tre alla volta per il ritiro della merce. Non c’è nulla da spiegare. Ma c’è di che commentare in positivo.