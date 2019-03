INVIATO CITTADINO Finalmente quella vetrina del negozio Upperstore di via Annibale Vecchi viene sostituita

Finalmente quella vetrina del negozio Upperstore di via Annibale Vecchi viene sostituita. Fummo i primi e i soli a darne notizia e a pubblicare le foto del disastro: un’auto fuori controllo, condotta da una neopatentata, combinò un macello. Furono infatti investite due vetture e la macchina entrò poi direttamente nel negozio. Con terrore del titolare e pesanti danni alla merce e alla struttura.

La vetrina ne uscì letteralmente distrutta, tanto nei cristalli che nell’infisso. Era periodo di saldi. “Il negozio – commenta il titolare - ne ha riportato un danno consistente. Non ha chiuso, ma la vetrina è stata coperta da una pannellatura in legno, di modo che la merce non era visibile”. Per di più, di notte è stata lasciata una macchina parcheggiata di fronte, e in aderenza, alla vetrina, per evitare che ladri e balordi potessero entrare e fare man bassa di quanto si trovava in negozio.

Fra i danni (vetrina sfondata, manichini rotti, merce danneggiata) c’è anche la perdita economica per le oltre due settimane in cui l’attività ha potuto svolgersi limitatamente e in modo approssimativo.

“Lo dimostra il fatturato, ampiamente inferiore a quello dello stesso periodo degli anni precedenti. Spero che l’assicurazione compensi anche il mancato guadagno”, osserva il commerciante. Ma sono cose da vedersi in una trattativa attraverso l’avvocato che ne tutela gli interessi. Intanto la vetrina è appena stata sostituita ed è stata portata via dal falegname la pedana, anch’essa gravemente danneggiata. “Spero di poter, entro domani, collocare la collezione della prossima stagione primavera-estate. Ma ormai la liquidazione dei capi invernali me la sono giocata: mi sono restati quasi tutti sul groppone”, il commento ineccepibile del danneggiato.