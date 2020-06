INVIATO CITTADINO Con Vivi il Borgo inizia la fase 2 della solidarietà

Con Vivi il Borgo inizia la fase 2… della solidarietà.

La fase 1 è consistita nell’iniziativa del “paniere della solidarietà” esposto per diverse settimane in Corso Garibaldi. Ma la gente della generosa Associazione del Borgo d’Oro non si stanca di fare del bene. Anzi: ha pensato di organizzare due giornate solidali straordinarie.

Verranno realizzate nei giorni di lunedì 8 e 15 giugno con orario 18.00 - 19.30 presso la sala Miliocchi, in Corso Garibaldi 136.

L’iniziativa consiste nella distribuzione di generi di prima necessità a favore delle persone colpite dalla crisi del Coronavirus. Chi con la perdita del lavoro, chi con la malattia propria o di un familiare.

Al fine di portare a compimento l’impresa benefica nel modo migliore, Vivi il Borgo ha pensato bene di allertare donatori e donatari. È stata infatti attivata una raccolta fondi cui chiunque può contribuire chiamando, entro giovedì 4 giugno, ai numeri 3402831959/ 3408405556 oppure scrivendo all’indirizzo email associazioneviviilborgo@gmail.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Associazione invita la cittadinanza ad avvisare quanti, trovandosi in difficoltà, potrebbero essere interessati ad approfittare dell’offerta di generi di prima necessità, non solo alimentari.