INVIATO CITTADINO C'è chi entra dentro la fontana di Angelini (spenta) per bere

Le fontane cittadine temporaneamente svuotate sono una buona cosa… anche se c’è sempre il cretino che ne combina una delle sue. Ce lo segnala un accorto defensor civitatis. Abbiamo plaudito allo svuotamento legato alla possibilità che il ghiaccio danneggi strutture e tubazioni. Ma adesso l’inverno e il ghiaccio sono ormai lontani.

Il fatto. Dentro Perugia_Favelas è pubblicata una foto effigiante qualcuno che, per bere, è entrato dentro la fontana di Angelini, in via delle Volte.

Quel manufatto è frutto del sincretismo che indusse architetti, come il Tarchi, a riprodurre “sub specie antiquitatis” dei prodotti da affiancare al vero antico. La fontana è talmente ben fatta da far dimenticare che risale al 1928, meno di un secolo fa. C’è comunque da ricordare che è stata recentemente sistemata con l’Art Bonus, pagato dagli amici di Camilla Cucinelli che, per il suo matrimonio, chiese di conferire fondi a questo scopo. Decisione encomiabile. Meno encomiabile appare il comportamento di persone incivili che usano i beni di tutti come un giocattolo per soddisfare pulsioni poco commendevoli.