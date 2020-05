INVIATO CITTADINO - Mascherine artistiche e 'passaporti del cuore' al Barton Park di Perugia

Laura Cartocci - in qualità di presidente dell’associazione 'Un’idea per la vita onlus' - ha organizzato una cerimonia degna della sua meritata fama di 'event manager', amante della solidarietà. Nel corso della partecipata manifestazione, la Cartocci ha donato al pediatra dottor Gianluca Tuteri (vice sindaco di Perugia, assessore a Scuola ed Edilizia Scolastica, Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, Benessere e Salute), a Tiziano Scarponi (medico di famiglia, in rappresentanza dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Perugia) e a Luca Coletto (assessore alla Sanità della Regione Umbria) un cospicuo lotto di mascherine speciali. Alcune di esse erano personalizzate con il logo dell’associazione, e fornite da vari imprenditori, oltre che da artisti di rango come Giuseppe Fioroni e diversi componenti della Casa degli Artisti.

Una novità assoluta era costituita dal “Passaporto del Cuore”, del quale abbiamo parlato (in anteprima) in un precedente servizio. Dice Laura Cartocci: “Un ringraziamento speciale va ad Antonio Baldaccini per la sua generosità e supporto, al Barton Park per la cortese ospitalità, ad Elisa Zetti e Beatrice Borgiani per la grafica, al maestro Giuseppe Fioroni che ha donato alcune mascherine da lui personalizzate e i favolosi disegni inseriti all’interno del passaporto”. Coinvolto anche il NID (Nuovo Istituto Design), dal 1983 scuola di formazione professionale post diploma.

In particolare, una riconoscenza peculiare per il contributo artistico agli studenti Chiaraluna Fortunati, Francesca Valenti, Camilla Radoni e Nicola Giombini che hanno arricchito alcune pagine del passaporto con degli artwork dedicati al periodo della pandemia, all’opera dei medici e all’importanza della prevenzione. Sono state poi presenti al Barton anche delle amiche della Onlus. Nell’occasione, sono state ufficialmente proclamate 'madrine'. Si tratta della cantante e performer Annalisa Baldi, della show-woman Manuela Marinangeli, dell’assessore al Commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, della business-woman Annalisa Satiri, per la loro costante vicinanza all’associazione.

Il senso dell’evento era finalizzato a un pubblico ringraziamento nei confronti dei medici di medicina generale della nostra Nazione e della comunità regionale per aver messo a disposizione professionalità e grande cuore. Anche a loro è stato, per l’appunto, conferito il 'Passaporto del cuore'. A ricordare che quando le cose sono eccessivamente complicate e non basta la ragione per comprenderle nella loro essenza, c’è solo da mettere in campo 'l’intelligenza del cuore'. La frase ("Non si vede bene che con il cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi"), elargita dalla volpe come consiglio al protagonista del 'Piccolo Principe' di Saint Exupery, assume oggi una connotazione straordinariamente coerente col difficile periodo che stiamo attraversando. Una favola, e una morale, che molti continuano a ritenere 'per bambini'. Sbagliando di grosso.