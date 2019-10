INVIATO CITTADINO Aeroporto San Francesco, “Fermata Moda” di Laura Cartocci

Aeroporto San Francesco, “Fermata Moda”, Laura Cartocci offre un evento ricco di fashion, arte, danza, musica e solidarietà.

Una organizzazione sempre in viaggio: dopo la stazione ferroviaria di Assisi, la stazione Pincetto del Minimetro, ecco l’aeroporto internazionale San Francesco animarsi di ricca socialità.

Laura Cartocci, event manager di lusso, offre, tra l’altro, un Greatest Wedding Show in cui sfilano spose da sognare che indossano abiti da sogno.

A punteggiare la Kermesse, interventi attinenti al mondo artistico: la scuola di ballo Apollon che propone esibizioni ultramoderne con costumi di altissima creatività.

Per il canto, la sempre più internazionale, ma peruginissima, Chiara Giudice che interpreta brani d’opera o la mitica “Summertime”, accompagnata da un pianista di lusso come Alessandro Roselletti, concertista e direttore.

Quanto al fashion, c’è spazio per la NID (Nuovo Istituto di Design) che sforna giovani esperti in moda, grafica, interior design, fumetto, web e fotografia. In questo caso, hanno proposto arditi abiti di grande modernità, anche per la selezione dei materiali, oltre che per le linee spiazzanti.

La musica è anche rappresentata dal trombettista Gianni Zucchini che lancia al cielo le sue note cristalline.

Ma c’è anche spazio per la prevenzione con l’iniziativa “adotta una parrucca”, legata alle necessità di donne che si sottopongono a terapie come la chemio, che comportano la perdita del crine. Si chiama PPP (Progetto Parrucco Prevenzione) sotto il brand “Un’idea per la vita”.

Sfilano anche abiti della maison Gattinoni, che tanto si è espressa anche nel cinema.

Valore aggiunto: lo sfondo creato dal pittore perugino Giuseppe Fioroni: sue le grandi camicie dipinte con variopinte palle da clown. Per non parlare dei cappelli che urlano i colori vitali dell’artista, insieme alle valigie che connotano l’ambiente dinamico di incontri, arrivi e partenze.

La conduzione affidata alla consueta bravura di Manuela Marinangeli, più che mai in forma e con un aspetto da pin up col valore aggiunto della cultura. Un’esperienza che conferma le capacità organizzative di Laura Cartocci, nata e cresciuta nel mito della bellezza: già indossatrice, donna affabile e dotata di grandi capacità relazionali. Numerosi gli sponsor che hanno offerto preziosi gadget e saluti conviviali.