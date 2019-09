Inviato cittadino - Traffico e delirio di eventi nell’acropoli

Traffico e delirio di eventi nell’acropoli. Stamattina è successo di tutto. Quando più circostanze si sovrappongono, una città nata per carretti e cavalli, messa in mano ai motori… va in tilt.

Stamane si sono sommati: la presenza di Giorgia Meloni ai Notari, con relativo seguito di forze di pubblica sicurezza, più tanti abiti scuri con autorizzazione a sostare. Poi, come spesso accade di sabato, l’immancabile matrimonio in Cinquecento d’epoca che porta la sposa.

In piazza Matteotti, traffico rivoluzionato per consentire lo scarico delle scale mobili del Mercato Coperto. Gente che sale e arriva in piazza IV Novembre in modo caotico. Chi entra nella corsia provvisoria di scorrimento e chi, spaesato, arriva alla Fontana e alle scalette della Cattedrale.

Manifestazione cicloturistica in piazza IV Novembre.

Camper straniero bloccato in via delle Conce fa tappo e crea una lunga fila. Incastrato, riesce a fare retromarcia in via Imbriani e conseguentemente autorizzato a percorrere via Alessi a ritroso, ossia in salita.

Di peggio non poteva accadere.