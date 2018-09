Nuove intitolazioni, Perugia dedica una piazza a un grande personaggio: "Ha caratterizzato la nostra città"

La piazza del Parco Santa Margherita, intitolata alla figura di Giorgio Spitella. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Romizi, degli assessori Wagué e Bertinelli, del Rettore Paciullo, della figlia di Spitella Mariangela e la nipote.

La piazza – ha evidenziato l’assessore Wagué – è dedicata ad una figura che ha caratterizzato la città di Perugia in un periodo storico molto importante per il Capoluogo umbro. Per questo da tempo era in calendario di dare lustro alla sua figura dedicandogli un’area che, simbolicamente, rappresentasse al meglio il suo legame con le Istituzioni di Perugia. A tal proposito, grazie al contributo dell’Università per Stranieri, si è scelto non a caso il parco di Santa Margherita per ubicare “Piazza Spitella”.

Giorgio Spitella nasce a Foligno nel 1925. Inizia nel 1956 la sua attività politica come segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Perugia, dopo aver militato nella Gioventù Italiana dell'Azione Cattolica umbra. Nel 1968 è eletto deputato fino al 1976 quando si presenta come senatore, riconfermato fino al 1992, facendo parte delle Commissioni istruzione pubblica, beni culturali, affari esteri, dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea occidentale (Ueo). È inoltre sottosegretario alla Pubblica Istruzione e ai Beni culturali e ambientali durante il terzo, quarto e quinto governo Andreotti. Nel 1982 è stato eletto rettore dell'Università per stranieri di Perugia, carica che ha mantenuto per dodici anni.

Idealmente – ha concluso il sindaco Romizi– piazza Spitella rappresenta un riconoscimento che Perugia vuole rivolgere non solo all’On. Giorgio, ma a tutta la sua famiglia, perché questa si senta sempre più unita alla città. All’incontro di questa mattina ha partecipato la figlia dell’Onorevole, Mariangela Spitella: “Papà amava molto Perugia, città per la quale ha fatto molto. Siamo dunque felici che grazie all’intitolazione di questa piazza possa essere ricordato dalle generazioni future”.