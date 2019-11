Magione, raccolta di farmaci per gli anziani della casa di riposo: tutti alla farmacia Afas per i nostri nonni!

La farmacia Afas di San Feliciano, Magione, aderisce alla campagna di raccolta farmaci, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, in programma il 20 novembre. L’iniziativa vede coinvolti farmacisti, clienti, volontari, aziende e istituzioni. Volontari, presenti all’interno della farmacia, raccoglieranno le confezioni che saranno loro consegnate da chi deciderà di aderire acquistando un farmaco e donandolo. I medicinali, o altro materiale farmaceutico, saranno poi consegnati alla residenza per anziani “Casa serena Zeffirino Rinaldi” di Magione.

A seguire l’iniziativa per il Comune di Magione il presidente del consiglio comunale Daniele Raspati, residente a San Feliciano, e l’assessore ai servizi sociali Eleonora Maghini. “Questa farmacia comunale – spiega Raspati – unica nel nostro territorio, rappresenta da sempre un importante punto di riferimento per la nostra collettività per competenza e professionalità. Molto attiva nel collaborare alle iniziative sociali ha, nel tempo, ampliato i servizi alla cittadinanza che saranno implementati con il rinnovo della convenzione. Si pensa, in particolare, a forme di assistenza a domicilio”.