Infortuni e morti sul lavoro, un "fenomeno inquietante" nell'Umbria "maglia nera"

"Come non indignarsi per le morti sul lavoro, quando per l’uomo il lavoro è vita, crescita, sicurezza e serenità per se stesso e per la propria famiglia, e sviluppo e benessere per l’intera società". E’ il commento del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell’apprendere i dati sulle morti e sugli infortuni sul lavoro diffusi dall’Inail, relativi al primo quadrimestre 2019, aumentati a livello nazionale rispetto allo stesso periodo del 2018 (+ 5,9% le morti, + 2,4% gli infortuni).

L’Umbria è definita la “maglia nera” nel detenere il triste primato di regione con il maggiore incremento di morti (+ 22%) e di infortuni (+ 8%) sul lavoro rispetto all’anno precedente. Le morti sono state 9 (6 in provincia di Perugia e 3 in quella di Terni) da gennaio ad aprile 2019, una ogni quindici giorni, tutte di cittadini italiani, 5 sul luogo di lavoro e 4 lungo il percorso da casa al lavoro.

"Sono dati che tolgono il fiato – osserva il cardinale – perché testimoniano quanto si è ancora distanti dall’applicare le regole in materia di sicurezza sul lavoro" e i "numeri nella nostra regione sono drammatici”. Un fenomeno drammatico e inquietante "che deve fare riflettere le Istituzioni e gli organismi preposti in materia, soprattutto i datori di lavoro, che sono tenuti a fare lavorare in sicurezza i loro dipendenti, e questi ultimi a rivendicare il diritto al lavoro in condizioni sicure" secondo il cardinale.

"Anche la Chiesa è chiamata a fare la sua parte - conclude il cardinale Bassetti nel ricordare che da due mesi è attivo l’Osservatorio Etica del lavoro e dell’impresa, chiamato a “monitorare anche le diverse situazioni di criticità del mondo del lavoro, non ultima quella di lavorare in sicurezza".