Con i giorni della legge 104 non assistevano i propri malati ma facevano vacanza e altri giri: accade a Valfabbrica

Valfabbrica ha una ventina di dipendenti comunali. Una piccola famiglia dove tutti conoscono tutti. Dove tutti vedono tutto. Una macchina amministrativa che da questa mattina è finita nell'occhio del ciclone alimentato dall'indagine della Guardia di Finanza che ha scoperto due presunti furbetti della legge 104. Si tratta di un uomo e una donna che, secondo i militari, non hanno utilizzato i giorni spettanti - e ritribuiti - per assistere un proprio caro gravemente malatto ma li hanno presi per fare un viaggio - in una capitale europea - o per fare altre attività lasciando la cura del malato ad altri o alla badante. La notizia avrebbe colto di sorpresa anche l'amministrazione comunale di Valfabbrica che non era stata coinvolta nelle indagini e che ora attende altri elementi per pronunciarsi pubblicamente. Ma, ascoltando le voci del paese, era da tempo che si surruvava senza fare nome e cognomi di un uso non proprio consono della 104 per alcuni dipendenti comunali. Piccoli sospetti che forse sono giunti, volontariamente oppure no, all'orecchio della Guardia di Finanza. I militari hanno incrociato, tabulati telefonici, intercettazione e pedinamenti in borghese per arrivare alla conclusione con tanto di denuncia per truffa a danni dello Stato.