Via ai test sugli asintomatici, Coletto: "Studio prezioso, importante aderire". Ecco il calendario dell'Umbria

Circa 150mila i cittadini selezionati in tutta Italia per essere sottoposti all'indagine di sieroprevalenza coordinata da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità con la collaborazione di Istat e Croce rossa italiana. Test sierologici saranno effettuati su un campione di persone asintomatiche (distribuite per sesso, attività lavorativa e sei classi di età) e sono 5275 gli umbri in lista, con l'obiettivo di trovare almeno 4mila volontari nei 35 comuni della regione coinvolti dallo 'screening'.

“Uno studio di grande interesse dal punto di vista epidemiologico - spiega Luca Coletto assessore regionale alla Salute - che ci consentirà di stimare quanti cittadini sono entrati in contatto con il virus SARS-CoV2 e che sarà utile anche per pianificare azioni future, come ad esempio quando sarà possibile, un piano per le vaccinazioni. Per ottenere un esito affidabile dell’indagine è importante che i cittadini aderiscano, anche se non è obbligatorio partecipare. A partire da oggi, le persone selezionate sul territorio regionale, saranno contattate al telefono dalla Croce Rossa per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue e, per i soggetti impossibilitati, come le persone molto anziane, il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio. La Regione poi, comunicherà l’esito dell’esame a tutti i partecipanti e, in caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare per poi essere contattato dall’Asl per effettuare un tampone. Ad ogni modo - conclude l’assessore - è garantito l’anonimato e a tutti i partecipanti sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per consultare l’esito del test”. In Umbria i test scatteranno da domani...

IL PROGRAMMA UMBRO - Martedì 26 maggio: Citerna, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, San Giustino, Sigillo, Umbertide, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Panicale. Mercoledì 27 maggio: Perugia. Giovedì 28 maggio: Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Narni, Penne in Teverina, Stroncone, Terni. Venerdì 29 maggio: Assisi, Bastia Umbra, Deruta, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Todi, Allerona, Baschi, Orvieto. Sabato 30 maggio: Cascia, Spoleto, Bevagna, Foligno, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi.

Giorni, orari e luogo dei prelievi venosi in Umbria (qui il calendario completo)