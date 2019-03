GIOVANILI Al fischio finale della partita scatta la maxi rissa con genitori e calciatori: 5 minuti di follia

Ancora una volta siamo costretti a raccontare un'altra brutta giornata di calcio, a livello giovanile, terminata con una maxi rissa. Alla quale non hanno partecipato soltanto i giovanissimi giocatori delle due formazioni, ma anche una trentina di persone che secondo gli arbitri - che hanno stilato il referto per la Federazione Gioco Calcio dell'Umbria - in grandissima parte erano genitori delle due formazioni. Il tutto è avvenuto sul campo di gioco del Castel del Piano dove era in corso l'incontro di Under 17 tra la formazione locale e quella dell'Angelana (Assisi).

Al fischio finale il risultato è di 2 a 1 per gli ospiti. Una brutta partita segnata da un clima teso, qualche fallaccio, brutto gioco in campo e anche qualche decisione dell'arbitro mal digerita. Un mix che a fine gara diventa esplosivo: prima la zuffa tra alcuni giocatori che stava per essere sedata ma la situazione degenera con l'ingresso in campo dei 30 tra tifosi e genitori di entrambe le parti. A quel punto per 5 minuti è il caos totale. Con i dirigenti e gli allenatori a cercare di dividere le opposte fazioni.

L'arbitro vede tutto e scrive nel referto ufficiale. Il giudice sportivo ha così preso atto e sanzionato ribadendo la gravità dell'accaduto: "Perché, al termine della partita, pressoché tutti i calciatori di detta Società prendevano parte attiva ad una rissa scoppiata con i calciatori della squadra avversaria, alla quale si univano circa 30 tifosi (verosimilmente genitori dei calciatori coinvolti). Soltanto dopo circa cinque minuti i dirigenti delle due squadre riuscivano a riportare la calma". Le due società dovranno così pagare una multa a testa di 400 euro e un giocatore dell'Angelana è stato squalificato per 3 giornate. E per i genitori... nulla! Meriterebbero un Daspo di 3 anni come per qualasiasi tifoso violento.