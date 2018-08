INVIATO CITTADINO Coppia di artisti apprezzati e notissimi in città... la scampa bella

La scampa bella, una coppia di artisti apprezzati e notissimi in città… anche se operanti in contesti diversi. Lui, Paolo Ballerani, è pittore, scultore, organizzatore di eventi… e il massimo installatore di mostre: si pensi a quelle, splendide, in Galleria Nazionale. Lei, Antonella Falteri, la “Mina perugina”: una voce potente e strepitosa, una raffinatezza d’interpretazione che la fanno apprezzare in qualunque genere musicale, dalla leggera al jazz, dal blues alla canzone popolare.

Beh: stavolta l’hanno scampata bella. Ne dà notizia Antonella nel suo profilo Facebook, con tanto di documentazione fotografica. Dice, scherzosa: “Ieri, io e Paolo abbiamo deciso di fare un po' di fuoristrada...”. Per fortuna, commentano: “Neanche un graffio, né alla macchina né alle persone”.

Ne sono contenti i numerosi amici ed estimatori. Oltre alla redazione di PerugiaToday che da sempre s’interessa delle vicende professionali della “coppia più bella del mondo”. Così, fortunatamente, ieri sera – all’arena del Tempobono – abbiamo potuto ascoltare Antonella interpretare i pezzi più belli di Battisti e di Dalla. E abbiamo potuto chiacchierare con Paolo la cui grande mostra alla Rocca Paolina va a tutto gas.