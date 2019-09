"Addio Perugia, buongiorno Parma", la professoressa Susanna Esposito prende possesso del suo nuovo ufficio

“Da oggi eccomi a pedalare per #Unipr. Ho scelto di affrontare una nuova sfida in una Regione che è la locomotiva d’Italia, in una città capitale della cultura 2020, in un’Università ai vertici nazionali per la qualità, in un Ospedale pediatrico con un progetto di eccellenza fortemente voluto dalla città di Parma e dai sostenitori privati. Contenta di cambiare libro con la forza e la sicurezza interiore necessarie per affrontare un progetto alto, per cercare di farmi apprezzare e per conquistare la fiducia di chi incontrerò per la mia integrità e le mie competenze. Le ruote di una bicicletta sono come le lancette di un orologio: girano lentamente ma possono andare lontano rotolando verso il futuro senza fretta! Buongiorno #Parma, buongiorno a tutti da #Parma”.

È il saluto della professoressa Susanna Esposito dal suo nuovo luogo di lavora, a Parma, dopo aver lasciato Perugia, dove è stata fatta oggetto di sanzioni e segnalazioni, salvo poi scoprire, nell’ambito dell’indagine sulla sanità regionale, che era una vittima di un sistema che la procura ritiene illegale e illecito.

La professoressa Esposito era stata sospesa fino a dicembre del 2018 dal suo incarico di direttore della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia, ma, di fatto, non era più tornata a ricoprire il suo ruolo. Una sospensione che aveva subito denunciato come atto ritorsivo nei suoi confronti, in relazione alla valutazione di un medico non fatta dalla Esposito.

La richiesta di misura cautelare “si occupa anche di ipotesi di abuso di ufficio che sono poste in essere nell’ambito della contrapposizione interna all’azienda ospedaliera tra la dirigenza amministrativa e il primario del reparto di pediatria, Susanna Esposito”.

Mentre l’indagine scaturita dalle denunce della professoressa Esposito, dalle intercettazioni emergerebbero le strategie poste in essere dalla dirigenza, in particolare da Duca, Valorosi e Pacchiarini per controbattere alle accuse della Esposito.

L’origine del contrasto sarebbe nelle presenza del professor Orlacchio, associato di genetica medica, nel reparto di pediatria, nonostante le sue competenze non avessero nulla a che fare con quel reparto. Con tanto di esposto anonimo per verificare l’ipotesi di truffa allo Stato, in quanto il medico prendeva lo stipendio senza svolgere attività in reparto.

Il medico aveva spiegato che si trattava di un’assegnazione temporanea, ma che nonostante le sue innumerevoli richieste di trasferimento, con danno professionale per lui stesso, erano rimaste inevase da parte della dirigenza dell’Azienda ospedaliera.

Secondo l’Azienda ospedaliera era compito del primario trovare qualcosa da fare al medico e che comunque le valutazioni erano positive.

Il primario, la professoressa Esposito, aveva segnalato il problema alla dirigenza in più occasioni, ottenendo la promessa che avrebbero risolto tutto. E visto che la situazione non si modificava, la Esposito non valutava l’attività del medico in reparto.

Secondo gli investigatori a questo punto la commissione disciplinare apriva un procedimento contro il primario, contestando la cattiva gestione del medico in reparto, l’utilizzo scorretto del badge e attività extramoenia in giorni non consentiti.

Nelle intercettazioni emergerebbe che tutto quanto sarebbe stato architettato per dare alla professoressa Esposito “una bastonata di quelle forti che si fa male” attraverso il controllo dei “tabulati orari … fatti mandare i tabulati orari dell’ultimo anno e mezzo”, concordando che le “eventuali contestazioni disciplinari che potrebbero fondarsi sulla mancata corretta timbratura del cartellino” sarebbe una “violazione comune a tutti i primari”.

Secondo i pubblici ministeri i dirigenti “avrebbero aperto il procedimento disciplinare con finalità meramente ritorsiva e piegando la funzione amministrativa per scopi del tutto estranei all’interesse pubblico”.

La Esposito aveva subito denunciato di essere stata “sanzionata perché ho denunciato illeciti” e la sospensione avrebbe costituito un procedimento che “lede la mia immagine e reputazione personale e professionale. Voglio fare chiarezza. È il mondo al contrario. Siamo di fronte a un caso di ritorsione e discriminazione da manuale, quello che in America chiamano ‘retaliation’: vendetta o ritorsione”.

Sempre a dicembre del 2018 l’Azienda ospedaliera ribadiva in una nota ufficiale, “di aver adottato il proprio provvedimento disciplinare a seguito dell’accertamento di gravi infrazioni che hanno giustificato la irrogazione di sanzioni altrettanto gravi e proporzionate”. Accuse che alla luce dell’inchiesta giudiziaria appaiono poco fondate.

La storia della professoressa Esposito fa parte, quindi, delle vicende contestate dai pm di Perugia nell'inchiesta sui concorsi, per l’accusa, aggiustati e le contestazioni dei vertici dell'Azienda ospedaliera all’ex direttore sono entrate nel contenzioso che la professoressa ha aperto con l’Azienda ospedaliera chiedendo i danni.

Susanna Esposito era giunta a Perugia da Milano, accolta molto bene e con grande risonanza, anche mediatica, proprio per le sue competenze e per il suo curriculum internazionale (recentemente è entrata nel ristretto gruppo delle migliori scienziate italiane). Dopo pochi mesi, però, la situazione si era, praticamente, ribaltata, con il provvedimento di sospensione. Al termine della quale non era stata reintegrata, neppure dopo quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta penale. Con il trasferimento a Parma della professoressa Esposito perdono la sanità umbra, ma soprattutto i cittadini e i pazienti.