Incendio a Ponte San Giovanni, il Comune chiude le scuole: l'elenco

Scuole chiuse "per precauzione" per tutta la giornata di oggi, lunedì 11 marzo. Lo ha deciso il Comune di Perugia dopo l'incendio di ieri alla Biondi Recuperi a Ponte San Giovanni, nel raggio di tre chilometri dallo stabilimento dell'azienda che si occupa della raccolta e gestione di rifiuti, anche pericolosi.

L'incendio, secondo quanto appreso, è stato definitivamente spento intorno alle 5 del mattino. Al momento sono in corso le indagini e i controlli da parte del Noe e dell'Arpa per stabilire l'eventuale tossicità della nube di fumo sprigionata ieri dalle fiamme.

Ecco l'elenco delle scuole chiuse oggi diramato da Palazzo dei Priori via Facebook: "ICPG13 Casaglia via dei Narcisi Primaria Handersen; ICPG13 Casaglia via dei Lilla Infanzia Giustiniano degli Azzi Vitelleschi; ICPG12 Balanzano Strada del Piano Infanzia Fantasia ; ICPG12 Borgo Rete Balanzano Strada Tiberina sud 2/A/6 Nido Anatrocolo - Primaria Tei; ICPG12 - CPA1PG Ponte San Giovanni Via Cestellini Uffici I.C. Perugia 12 Sec. I Gr Volumnio - Sec Gr Cpia 1 Perugia; ICPG12 Ponte San Giovanni Via Cestellini Infanzia Margherite; COMPG Ponte Sna Giovanni Vi della Scuola Infanzia Peter Pan - Asilo Nido Arcobaleno; ICPG12 Ponte San Giovanni via Giacanelli Primaria Mazzini ; ICPG12 Ponte San Giovanni via Pieve di Campo Infanzia e Primaria La Fonte; ICPG09 Montebello Strada Tuderte Infanzia Montebello; ICPG09 Montebello Strada Tuderte Primaria Tofi; ITTS Volta Perugia, IPSIA Piscille".