Incendio a Ponte San Giovanni, estesa l'ordinanza per la salute pubblica anche a Ponte Valleceppi

Il Comune di Perugia, dopo le prime rilevazioni Arpa sull'incendio alla Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni che hanno certificato benzene alle stelle dopo il rogo, ha esteso l'ordinanza per la salute pubblica anche all'intero abitato di Ponte Valleceppi. I divieti valgono nell'area di tre chilometri dal rogo.

"nel pomeriggio di oggi (13 marzo) Arpa Umbria ha trasmesso al Comune ed alla USL Umbria1 una prima relazione di simulazione di dispersione degli inquinanti dall’incendio del 10 marzo sviluppatosi presso il deposito della società “Biondi Recuperi” a Ponte San Giovanni".

E ancora: "Sulla base della stessa relazione, la Usl Umbria 1, che aveva già individuato, con Arpa, nel raggio di 3 km dal luogo dell’incendio l’area in cui applicare specifiche misure precauzionali, ha ritenuto adeguate le stesse misure ed ha oggi proposto di ampliare, in via cautelativa, l’area di applicazione, includendo anche l’abitato di Ponte Valleceppi, nel quale, comunque, l’Arpa ritiene possibile un impatto, ma di minore intensità".

Nello specifico l'ordinanza del sindaco Romizi dispone che "il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura", il "divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento", "il divieto di raccolta e consumo di funghi", il "divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile" e il "divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall'incendio".