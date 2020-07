Incendio alla Biondi Recuperi, il Comune di Perugia emana una nuova ordinanza

Divieti e provvedimenti confermati, ma l'area si riduce su indicazione dell'Arpa Umbria. Il Comune di Perugia ha emanato una nuova ordinanza - la 753 del primo luglio - per le conseguenze dell'incendio alla Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni di domenica 28 giugno. La nuova ordinanza conferma i divieti e prescrizioni riportati nell’ordinanza 737 del 28 giugno, ridimensionando però l’area interessata, così come ridefinita dall’Arpa Umbria.

L'Arpa, spiega il Comune di Perugia, "il giorno successivo all’incendio aveva effettuato una simulazione di dispersione degli inquinanti conseguenti all’incendio dalla quale era emerso che le ricadute erano ad Est dell’impianto, nei pressi dei campi e della collina che si affacciano sull’area industriale, mentre, in base alle condizioni meteo, non c’erano impatti in tutta l’area a Ovest e Sud dell’impianto".

Ecco i divieti e i provvedimenti confermati dall'ordinanza: "consumo di prodotti alimentari coltivati nell’area suddetta solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura; divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall’incendio; alle aziende ubicate nell’area interessata dal predetto incendio, di provvedere all’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno".