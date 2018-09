Alessandro Del Piero apre un nuovo negozio in Umbria: Pinturicchio sceglie Foligno

Il secondo negozio di Alessandro Del Piero in Umbria è pronto ad aprire i battenti. Sabato 8 settembre, dalle 16 arriva a Foligno in Largo Carducci, 6 il nuovo shop del Brand AirDP Style.

"Il concept brand - spiega l'azienda - , che vede Alessandro Del Piero come Ambassador and Style Consultant affiancare Lele Danzi e Paola Froldi, continua il suo piano di espansione confermando la volontà di creare uno stile di vita unico, il ‘nuovo mondo AirDP’".

E ancora: "Parola d’ordine: Lightness of Touch, ovvero lievità, dinamismo, trasparenza, libertà e passione intesi sia come paradigma creativi sia come mission. Dalle ore 16.00 alle 24.00 il mondo di colori e l’ universo AirDP vi aspettano per un brindisi e un’immersione nelle sue collezioni: dagli occhiali leggeri, versatili, alle sneakers trasparenti e colorate, dai rivoluzionari e nuovissimi capi spalla e accessori, alla nuova collezione di felpe e denim e al mondo delle fragranze d’ambiente e dei profumi".