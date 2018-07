Inaugurato il restauro del “monumentino” di Monteluce che celebra la realizzazione della via Eugubina. In quella piazza, passato e presente si ricongiungono proiettandosi vero il futuro. Una vera folla, fra monteluciani doc e perugini, accorsi nella piazza della farmacia per assistere a un altro miracolo dell’art bonus. Miracolo propiziato da noi di PerugiaToday che segnalammo la necessità del recupero: appello raccolto dalla famiglia Stafficci nelle persone dell’avvocato Alberto e della sorella Paola.

Un lavoro ben fatto che restituisce cultura e dignità a quell’antico manufatto. Interventi di funzionari del Comune, della patrona del Piedibus Erminia Battista che comunica la presa in carico della scarpata dietro la farmacia: da “butto” a giardino, sotto l’ala protettrice dell’extracomunitario che fa la questua al semaforo. Questo vuol dire “integrazione”.

Il benefattore (“mecenate mi sembra eccessivo”, si schernisce) avvocato Stafficci ricorda che questo finanziamento discende dalle ragioni del cuore. In primis, onorare la memoria di suo padre, figura eminente della comunità monteluciana. E poi, ricorda, “la strada si chiama Eugubina e proprio a Gubbio sono venuto alla luce, nella casa dei nonni materni”.

Il sindaco Romizi ringrazia e ricorda che Perugia fa da battistrada a questa modalità di compartecipazione affettiva ed economica dei cittadini al recupero di beni identitari: Perugia da sola ha raccolto quanto intere regioni. Raimondo Cerquiglini (Afas) interviene anche come esponente della comunità pontefelcinese che di quella strada fruisce. Poi il coro, il rinfresco, i saluti, gli abbracci. Voglia di stabilire o rinsaldare relazioni fra le persone: ecco cosa significa comunità.