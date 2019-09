Inaugurazione anno scolastico a Perugia: "Il primo giorno è un'emozione che dura tutta la vita"

La campanella ha decretato l’avvio del nuovo anno scolastico e l’assessore Edi Cicchi ha voluto portare il saluto del Comune di Perugia ai piccoli studenti che per la prima volta affrontano il percorso scolastico, con l’augurio – è sottolineato in una nota – “di un fruttuoso anno, ricordando che la scuola ha il compito non solo di istruire ma anche di crescere ed accompagnare i ragazzi nello sviluppo, formandoli ai valori umani e civili”.

La prima visita dell’assessore è stata lunedì scorso alla scuola media di Ponte Pattoli, dove ad attenderla c'erano la Dirigente scolastica Nadia Riccini, gli insegnanti e i genitori. Ha proseguito con la scuola di Fratticiola nell'estrema periferia di Perugia che rappresenta un presidio importante per la comunità perugina, i cui alunni sono accompagnati nel percorso di crescita da tutta la comunità. Ha quindi portato il saluto alla scuola elementare di Piccione e di Colombella dove è stata accolta con entusiasmo dai bambini e dagli insegnanti accumunati dall’emozione del primo giorno di scuola. Infine, domani farà visita alla scuola elementare di Villa Pitignano per augurare anche a loro un buon inizio d’anno scolastico.