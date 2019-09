Inaugurato a Passaggio di Bettona “Il parco dei piccoli amici” per divertirsi e studiare gli alberi

Grande festa a Bettona al "Parco dei piccoli amici", il bosco didattico rinnovato nei giochi ed arricchito nella vegetazione che sorge a Passaggio, adiacente al campo sportivo.

È stato inaugurato dal primo cittadino affiancato dall'assessore comunale ai servizi scolastici questo spazio verde adatto a tutta la popolazione che vuole diventare anche un punto di riferimento per i piccoli studenti che si accingono a studiare le piante e la loro importanza.

La giornata ha avuto un doppio motivo per far festa: l'avvio dell'anno scolastico appena iniziato. Tanti, infatti, gli alunni delle scuole del territorio insieme alle insegnanti dell'Istituto Comprensivo Bettona Torgiano e alla dirigente scolastica Silvia Mazzoni, che hanno provato i giochi nuovi, quelli di una volta, percorso la gimkana in bicicletta ed ammirato le performances dei cani per il soccorso e per la ricerca di dispersi addestrati dal gruppo cinofilo di Vettonia.

“Per salutare il nuovo anno scolastico appena iniziato abbiamo scelto questo luogo simbolicamente per sottolineare l’importanza delle piante e del bisogno che l’uomo ha, in quanto producono ossigeno e catturano l’anidride carbonica”, ha detto il sindaco.

“Questo Bosco didattico è stato reso possibile grazie ai fondi regionali – ha spiegato l’assessora all’istruzione -. Con il coinvolgimento delle scuole del territori vogliamo rimarcare l’importanza dell’educazione ambientale e il rispetto degli altri perché questo è un luogo di incontro con tante persone.

Questo momento di festa è stato organizzato dall’amministrazione comunale, specialmente dall’assessorato all’istruzione. Ha coinvolto le associazioni del posto: il gruppo comunale di Protezione Civile, il gruppo della Mountain Bike, MTB Etruscan Bettona, Ideattivamente che organizza i giochi di una volta, la scuola materna ‘Piccolo Principe’ di Passaggio che ha fornito la logistica del trucca bimbi, la Cir che gestisce le mense scolastiche che ha offerto la merenda, Umbria Acque che ha fornito l’acqua e la Pro Loco di Bettona.

Nel corso del pomeriggio è stato possibile assistere all’esibizione dei cani da soccorso guidata dal gruppo cinofilo di Vettonia.