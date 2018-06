L'imprenditore coraggioso dell'Umbria nominato Cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella

“La nomina di Mario Filippi a Cavaliere del lavoro è il giustissimo riconoscimento per un impegno grande, costante e quotidiano nel fare impresa, per creare lavoro e sviluppo, innovando e facendo ricerca”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, rivolgendo all’imprenditore umbro Mario Filippi Coccetta, fra i nuovi Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed a tutta la famiglia, le sue “più sincere congratulazioni”.

La presidente Marini ricorda di “aver avuto l’opportunità di visitare l’azienda ‘Fabiana Filippi’, di cui Mario, assieme al fratello Giacomo, è titolare e conoscere da vicino la storia di questa impresa, di come sia nata e come sia riuscita, soprattutto negli ultimi anni, a contrastare con successo le negative ripercussioni della crisi economica”.

“Ho potuto constatare – dice - come anche in questo caso molto del successo sia dovuto innanzitutto al fatto di essere stati imprenditori coraggiosi. Imprenditori – sottolinea - che hanno scelto di investire, soprattutto in innovazione e nei processi di internazionalizzazione”.