Il ritorno di Scratch, i nuovi appuntamenti per giovani informatici

Tornano gli appuntamenti del CoderDojo di Perugia e con Scratch, il software per imparare a creare giochi e programmi.

Sabato 30 novembre al Planetario Ignazio Danti di Perugia c'è l'appuntamento del CoderDojo per creare giochi intelligenti con Scratch. Basta portare un pc e l'ultima versione del programma. Sul posto anche l'assistenza per l'installazione.

Per i genitori sarà anche l'occasione per confrontarsi sull'educazione e sull'uso di computer, tablet e smartphone. Appuntamento sabato 30 novembre alle 15.30 presso il Planetario Ignazio Danti (nel complesso scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Alessandro Volta" in via Assisana 40/E Perugia). L'incontro è aperto a 20 "ninja".

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Cosa portare.

Un genitore che si fermerà per il tempo del laboratorio (necessario per i minori di 13 anni); una merenda (al Planetario non c'è niente da mangiare, ricordatevelo); un computer (batteria carica + alimentatore + mouse)

L'incontro è aperto a giovani appassionati di digitale dai 7 ai 17 anni. Non è necessario conoscere Scratch: come sempre ci sarà un'introduzione che ne spiegherà il funzionamento.