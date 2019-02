INVIATO CITTADINO Niente illuminazione notturna in via XX Settembre

Fiat lux…a voglia telefonate, richieste, sollecitazioni. Non c’è verso di riavere l’illuminazione pubblica in via XX Settembre, via Pellas e adiacenti. Eppure di giorno, quando non serve, l’illuminazione va a tutta randa.

I membri dell'associazione di quartiere il “Profumo dei Tigli”, da più di una settimana, stanno telefonando e scrivendo al sito delle segnalazioni del Comune di Perugia in merito all'assenza di illuminazione notturna. Oltre a via XX Settembre, via Pellas, si tratta della zona “particolare”, vicina al Parco della Pescaia (Verbanella).

Osserva la presidente Barbara Venanti: “Parliamo di una zona che in questi anni ha visto, anche per la presenza del Parco, un aumento esponenziale della micro criminalità, in particolare lo spaccio e gli scippi”. “Proprio per questo – aggiunge Barbara – gli abitanti sono allarmati dall'assenza di luce notturna che di fatto rende insicuro muoversi a piedi anche nel tardo pomeriggio. Specie per gli anziani che sono ad oggi il numero maggiore di residenti”. Conclusione: “Chiediamo pertanto il motivo di tale defaticante attesa nel ripristinare un servizio essenziale per la vita sociale del quartiere”. Inaudito. Accade come a certi bambini che scambiano la notte per il giorno. Di giorno la luce che, immancabilmente, si spegne al calar delle tenebre.