Ilaria di Vaio, blogger e top influencer perugina, premiata al “San Gennaro day 2019”

Ilaria di Vaio, blogger e top influencer perugina sui temi della famiglia, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a Napoli, in occasione del “San Gennaro day 2019”. La “Jesce Sole” ha deciso di onorarla con questa onorificenza che corona un impegno elevato e costante su temi sensibili e sentiti.

La premiazione nel corso del Gran Galà, tenuto il giorno 27 settembre, alle ore 21, sul palco allestito per l’occasione sul sagrato del Duomo.

Da precisare che il San Gennaro Day non è uno di quei premi che fioriscono per tutto lo Stivale su iniziativa delle pro Loco, ma è voluto e partecipato dal Comune di Napoli. Nello specifico, dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo. Parte attiva nella vicenda anche la Curia di Napoli che si adopera per rilanciare l’immagine della città a livello internazionale attraverso la figura del Santo Patrono.

Il direttore artistico Gianni Simioli, avvalendosi di uno staff di professionisti, ha scelto di premiare Ilaria di Vaio con le seguenti motivazioni, precedute dell’intestazione “Il Miracolo di Ilaria Di Vaio”.

“La mamma è sempre ‘a mamma’”, anche nel terzo millennio, anche nell’era di internet. C’è una donna che ha saputo conciliare queste due realtà in un progetto apparentemente semplice, un blog “Crumbs Of Life”, da cui è partito tutto, per diventare poi una delle influencer più apprezzate in Italia e non solo, dispensando consigli su uno dei temi più importanti della società: la famiglia.

Consacrata da “Il Sole 24 Ore” che l’ha inserita al terzo posto tra i genitori più influenti d’Italia, il Premio San Gennaro Day va ad Ilaria Di Vaio, per aver compiuto il miracolo terreno di dare visibilità al valore della famiglia, tanto caro al popolo partenopeo, che ritorna, grazie alla sua scrittura, al centro del dibattito anche in rete, in una realtà tecnologica che altrimenti potrebbe dimenticare questo grande pilastro su cui si fonda la società”.

Parole che come umbri ci sentiamo di condividere. Complimenti, Ilaria.