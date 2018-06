Il “rosso Perugia” fra Minimetro, red carpet della moda e Accademia del bel canto. Un pomeriggio memorabile alla stazione del Pian di Massiano, per la seconda volta di un’esperienza che ha coinvolto centinaia di persone, tra indossatrici, cantanti, autorità e pubblico. Back stage e arrivi sapientemente ritmati a proporre, in seducente fashion, splendide ragazze in abito da sposa o in urban dress, per coniugare mobilità urbana e moda.

Merito degli Organizzatori: l’infaticabile Laura Cartocci, la start up Premium City, la stylist Linda Boranga e Valentina Trepiedi per Minimetro.

A dialogare col pubblico in brillante interlocuzione la star radiofonica Annalisa Taddei, che ha saputo coniugare promozione e show.

Spettacolo assicurato con le giovanissime cantanti Mariasole Fazi e Deborah Romani, uscite dalla factory della maestra di Canto Cinzia Genderian. Bel canto testimoniato anche dalla soprano Chiara Giudice che annuncia un concerto genovese a favore del Gaslini.

Tutto secondo copione e con un cronoprogramma a scansione perfetta, che vede alternati ospiti e presenze politiche: Cristiana Casaioli per il Comune di Perugia e Adriana Galgano, in decollo con la sua start up politico-civica BLU (Bella Libera Umbria).

L’evento si dipana fra sfilate che si propongono come perfette coreografie (giovanotti e ragazze bellissimi e professionali), col convinto assenso del pubblico, partecipe e complice.