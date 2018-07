IL PERSONAGGIO Si chiama Omar, perugino, ed è tra i miglior scalatori di climbing. Segni particolari: non ha una gamba

Lui si chiama Omar Al-khatib e per quanto il nome possa trarre in inganno è un perugino doc di 33 anni, ma soprattutto è uno speciale atleta dell’Asd ‘Tacche e svasi’ Climbing club. Omar, infatti, sin dalla nascita è privo di una gamba ma ciò non gli ha impedito di intraprendere con entusiasmo e con successo la strada dello sport, in particolare di un’attività decisamente impegnativa dal punto di vista fisico com’è appunto l’arrampicata sportiva.

Omar, nel fine settimana scorsa, ha partecipato al Master internazionale paraclimb 2018, che si è svolto ad Imst in Austria sabato 7 e domenica 8 luglio, difendendo i colori dell'Italia e quindi indossando l'ambita maglia azzurra della Nazionale italiana paraclimb. Affrontato pareti alte anche 15 metri ha ottenuto l'ottavo posto nella sua categoria e dimostrando di stare tra i migiori atleti di tutto il mondo. In totale sono stati 69 gli sportiviprovenienti da 13 nazioni che hanno preso parte all’evento internazionale, suddivisi in 18 diverse categorie di disabilità.

“Questo risultato – ha raccontato Omar Al-khatib – mi gratifica molto, ma vuole essere soprattutto un messaggio rivolto a chiunque abbia delle disabilità. Con la volontà e credendo in se stessi si possono, infatti, raggiungere risultati straordinari, non esistono ostacoli che non si possono superare e lo sport è senz’altro uno di quegli strumenti che fortificano e consentono di vivere una vita piena e gratificante”. Omar Al-khatib sarà adesso impegnato a Briançon, mercoledì 18 luglio, nella Paraclimbing Cup, nell’ambito della Coppa del Mondo di arrampicata.

