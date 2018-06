Nomine & Poltrone - Il nuovo dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria

“La nomina di Antonella Iunti a dirigente dell’Ufficio scolastico regionale conclude un periodo troppo lungo di reggenza e finalmente dà stabilità e sicurezza al sistema scolastico regionale”. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l’assessore regionale all’istruzione, Antonio Bartolini, salutano con soddisfazione la nomina, da parte del Ministero dell’Istruzione, della dottoressa Iunti a nuovo ed effettivo Dirigente regionale dell’Umbria, per il prossimo triennio.



“Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Perugia – spiegano Marini e Bartolini -, in questi ultimi anni ha svolto con passione ed efficacia il compito di ‘reggente’ per l’Umbria che le era stato affidato. La sua conferma, da un lato fa cessare questa precarietà della reggenza che perdurava fin dai tempi di Sabrina Boarelli e dall’altro permette al mondo scolastico umbro di avere una guida competente ed attenta alle esigenze del territorio regionale come Antonella Iunti. La nomina di un dirigente effettivo d’altra parte – proseguono Marini e Bartolini – è un obiettivo sul quale, come Regione, abbiamo lavorato molto in questi anni proprio per l’importanza che ha nell’attività della scuola umbra. Ad Antonella Iunti infine – concludono Marini e Bartolini – vanno tutte le nostre congratulazioni. In questi anni abbiamo potuto apprezzare le sue competenze e capacità nonché la collaborazione proficua che si è sviluppata tra assessorato regionale ed ufficio scolastico per dare soluzione ai tanti problemi della scuola umbra e che hanno dato indubbiamente risultati importanti sia dal punto di vista dell’organizzazione didattica che per la sicurezza degli edifici scolastici”.