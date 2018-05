Perugia si prepara per le riprese della fiction "Il nome della rosa": tutte le modifiche alla sosta in centro

Ciak si gira.. a Perugia. Le riprese della fiction Il nome della rosa, tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco, verranno effettuate anche a Perugia in due giornate: l’8 e il 9 maggio. E proprio con l’arrivo della troupe in centro storico, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità e alla sosta in centro storico.

La produzione che arriverà a Perugia ha uno staff di tecnici e operatori di circa 250 persone e diversi mezzi che da lunedì 7 maggio arriveranno a Perugia e in particolare nel Centro Storico. Al fine di assicurare l’arrivo e il parcheggio dei mezzi in Piazza Italia e via Baglioni verranno rimossi alcuni stalli di sosta.

DOVE NON SI POTRA’ PARCHEGGIARE Un post sulla pagina Facebook del Comune di Perugia spiega: l’8 maggio saranno soppressi tutti gli stalli destinati alla sosta dei veicoli con istituzione del divieto di sosta con rimozione disciplinato con idonea segnaletica in tutta Piazza Italia, ad esclusione degli stalli riservati ai portatori di disabilità

Soppressione di quattro stalli destinati alla sosta dei veicoli dei residenti con istituzione del divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica in Via Baglioni, a partire dall’intersezione con Via Marzia e oppressione di tutti gli stalli destinati alla sosta dei veicoli con istituzione del divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica in Piazza Piccinino, nell’area centrale della piazza stessa.

Il giorno 9 maggio 2018, invece, dalle ore 7,00 alle ore 20,00: soppressione degli stalli di sosta disciplinati a disco orario presenti sulla parte terminale di Via Baglioni, con istituzione del divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica. Vista l’impossibilità di accedere a Piazza IV novembre, l’accesso agli uffici URP dovrà avvenire solo dall’atrio di Palazzo dei Priori in Corso Vannucci.