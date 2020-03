Il monastero dei record, le clarisse festeggiano tre ultracentenarie

Hanno attraversato quasi un secolo di storia dedite alla preghiera e alla contemplazione all’interno di quel prezioso scrigno quale è il Monastero di Santa Lucia delle sorelle clarisse, a Città della Pieve.

In questo luogo di fede dove ancora oggi confluiscono sorelle da ogni parte d’Italia e non solo, si sta registrando un vero e proprio record di longevità. Al suo interno vivono tre ultracentenarie: suor Giuseppa Zanette, che l’11 marzo ha compiuto 105 anni, suor Maria Eletta Fortunati e suor Maria Lilia Fortunati, di 101 anni, prossime ai 102.

Sono le tre decane della comunità, una per ogni dieci sorelle. Come altre della loro generazione, provengono da due zone d’Italia che avevano ridato vita al monastero, sofferente nei primi decenni del Novecento di una crisi vocazionale: il Veneto e la Toscana. La più anziana di età non è la più anziana di ingresso: il primato spetta a suor Maria Eletta, che lo scorso gennaio ha varcato la soglia del 90esimo anno di monastero, essendo entrata nel 1930.

Queste sorelle, che tra il 1930 e il 1937 entrarono in 25, con la loro fedeltà silenziosa e tenace hanno attraversato quasi un secolo di storia: testimoni dei duri anni della guerra, in cui il monastero divenne punto di riferimento per tante persone che vi trovavano conforto e condivisione dei pochi beni a disposizione; dell’epoca del dopoguerra, segnata anche in monastero dalla ricostruzione, a costo di tanti sacrifici; del tempo del Concilio Vaticano II, che portò rinnovamento e qualche cambiamento anche nella vita monastica; degli anni successivi in cui ebbero la gioia di vedere fiorire nuovamente la comunità con l’arrivo delle vocazioni per cui tanto avevano pregato.