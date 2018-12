Il grande cuore dei Perugini: per la Cena raccolta fondi del Chianelli in 250, i denari per i bimbi malati di leucemia

Grande successo, all’hotel Brufani, per la tradizionale cena di beneficenza “E’ Natale regala un sorriso” organizzata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”: in nome della solidarietà nei confronti dei malati oncologici e le loro famiglie hanno partecipato in oltre 250 partecipanti. I proventi della serata come sempre saranno devoluti alle numerose attività in cui il Comitato è impegnato in primo luogo il sostegno alla ricerca e ai laboratori del Creo, il centro di ricerca emato-oncologico, nonché l’impegno in favore dei reparti di Ematologia e trapianto diretto dal professor Brunangelo Falini e Oncoematologia pediatrica con la guida del professor Maurizio Caniglia.

Ma anche l’ospitalita, senza spese di affitti, I pazienti e alle loro famiglie presso il Residence “Daniele Chianelli”. Un impegno a cui quest’anno si aggiunge un nuovo e ambizioso progetto: l’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli” con altri 15 appartamenti. Alla cena erano presenti numerosi esponenti della comunità scientifica come il professor Massimo Fabrizio Martelli, il professor Andrea Velardi, la dottoressa Franca Falzetti. Presenti anche la presidente della regione Catiuscia Marini e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi oltre a diversi rappresentanti politici di maggioranza e opposizione. Tutti riuniti a sostenere la causa della ricerca in favore dei malati di leucemie, linfomi e tumori di bambini, ragazzi e adulti.

Durante la cena si è svolta anche la tradizionale lotteria di beneficenza condotta da Annalina Taddei di Radio Ondalibera. In palio 4 splendidi golf offerti dalla Brunelli Cucinelli e un bellissimo collier offerto dalla gioielleria Sandra di Bastia Umbra. Un ringraziamento anche alla Luisa Spagnoli per aver contribuito alla serata.