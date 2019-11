INVIATO CITTADINO Il funambolo Loreni a Ponte San Giovanni, il plastico del teatro dell'evento

Entusiasmo alle stelle, a Ponte San Giovanni, per l’imminente performance di Andrea Loreni. C’è un modellista che fa scintille e si cimenta in una perfetta ricostruzione della location dove si svolgerà l’atteso evento.

Si tratta del ponteggiano Riccardo Antonielli, noto per aver prodotto alcune significative realizzazioni.

La prima per importanza e spirito identitario è costituita dal plastico del complesso della parrocchia di San Bartolomeo in Ponte San Giovanni, scala 1:100 (foto).

È realizzato in compensato, con tetto e coperture amovibili per visionare gli interni della chiesa. Si osservano le aule di catechismo e per il doposcuola, la sala teatro, i locali Caritas, la biblioteca, il centro giovanile e la canonica.

Non è privo d’interesse ricordare che questo luogo sarà teatro della prestazione funambolica che verrà effettuata il prossimo 7 dicembre dal poeta dell’aria Andrea Loreni. Non sarebbe male se Riccardo integrasse le architetture e il modellino con la fune d’acciaio e, in risalita, una figura umana.

Il plastico del complesso della parrocchia di San Bartolomeo è esposto, in una teca, in chiesa. E sta ottenendo unanimi consensi e significativa attenzione.

Il prodotto fa il paio con la splendida grafica del pittore perugino Franceso Quintaliani che ha rappresentato “ante-eventum” la scena della scalata.