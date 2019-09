Il difensore civico si trasforma in garante della tutela della salute e del paziente

Il difensore civico della Regione Umbria, Marcello Pecorari, ha partecipato a Roma alla riunione del Coordinamento nazionale dei difensori civici per anallizzare le norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita.

“Tra gli argomenti trattati, sottolinea Pecorari, risulta di particolare importanza l’attuazione di quanto previsto dalla legge nazionale n.24/2017 ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita’. La norma prevede, all’articolo 2, che le Regioni e le province autonome possano affidare al difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. I cittadini potranno così richiedere l’intervento, gratuito, del difensore/garante in relazione a problematiche relative a disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria”.

Marcello Pecorari evidenzia inoltre che “questo riconoscimento rappresenta un elemento di grande rilevanza per il Difensore civico ma soprattutto per i cittadini, che potranno così contare su una ulteriore figura di garanzia in un settore, come quello dell’assistenza sanitaria, in cui è sempre più necessario assicurare attenzione e rispetto per utenti e pazienti”.