Il Club auto moto d’epoca perugino riapre lunedì 18 maggio

Il Club auto moto d’epoca perugino, dopo lo stop dovuto alle normative sull’emergenza Covid-19, riaprira’ lunedi’ 18 gli uffici di segreteria, in via Settevalli 130/O con i soliti orari del lunedi’, mercoledi’ e venerdi, 17 - 19,30. Si raccomanda ai soci e comunque a chi abbia necessità di recarsi presso la sede di accedere al club solo per effettiva necessità e seguendo tutte le regole stabilite dalle norme attuali. Prioritario il distanziamento e la mascherina. All’ingresso del club sono stati predisposti dei contenitori con gel disinfettante, norme e segnaletica per l’avvicinamento alle postazioni dei collaboratori di segreteria, che hanno tutte schermo in plexilgass. Un SMS e’ stato inviato dalla segreteria al soci, con la comunicazione della riapertura.

