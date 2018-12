Il decalogo per rilanciare Perugia e l'Umbria… una serie di proposte uscite dalla mente vulcanica di Giuseppe Agozzino

Ecco il decalogo per rilanciare Perugia e l’Umbria… una serie di proposte di ieri, valide ancora oggi, uscite dalla mente vulcanica di Giuseppe Agozzino. Sciorinando – come suo solito – tanta inventiva, abbinata a graffiante ironia.

Ed ecco quanto ci propose qualche tempo fa: progetti nuovi, non un semplice, e nostalgico, “come eravamo”.

1.Festa internazionale delle matricole, in grado di rinverdire la tradizione dei clerici vagantes. Gruppi di giovani da Oxford e dalla Sorbona, da Tubingen e da Salamanca converrebbero a Perugia con grande risalto mediatico”.

2.Pensando alla Stranieri, da riprendere il concorso per il miglior articolo scritto su Perugia da uno studente.

3.Ridare vita (e finanziamenti) a istituzioni come il Cut (Centro universitario teatrale) di Roberto Ruggieri che ha formato alcuni tra i maggiori attori nazionali.

4.“Riprendere, con l’Anbima, la Rassegna delle bande, che tanto successo riportò negli anni passati”.

5.Tra le proposte commemorative: un busto di Francesco Siciliani nel foyer del Morlacchi e uno di Luisa Spagnoli ai Giardini Carducci.

6.Per l’Umbria, un premio Brancaleone a Norcia, per il cinema, con in palio 100 metri di salsicce secche

7.Un premio Tartufo, per un’opera prima teatrale, aggiudicandosi un grosso tubero.

8.Per Castelluccio e le sue lenticchie il premio di scrittura Esaù, con in palio (oltre alla pubblicazione) un piatto di lenticchie (rigorosamente Igp).

9.Per Colfiorito, il premio Spirito di Patata, per la scemenza più grossa, detta o scritta. (per analogia col premio di Colombella Balla d’oro, per la sparata più grossa.

10.A Foligno, d’intesa con l’editore Campi, si potrebbe istituire il premio Barbanera, al meteorologo che ha fatto la previsione più sbagliata.