L'idea geniale di un imprenditore perugino, così il sole "scrive" poesie sulla facciata dell'albergo

Scrivilo sui muri, ma con il sole. Un’idea poetica, semplice ma al tempo stesso geniale quella che propone l’Hotel Brigantino di Porto Recanati, in provincia di Macerata: Scritto col Sole. Ed è frutto della mente di un imprenditore perugino.



Situato in riva al mare alle porte della rinomata Riviera del Conero il Brigantino si illumina all’alba con il sole di Levante: da qui l’idea di utilizzare le facciate dell’albergo come grandi lavagne su cui la luce, sfruttando l’effetto antico e romantico della meridiana, letteralmente scrive “parole mutanti”: testi effimeri per loro stessa natura, che si compongono durante il giorno per poi dissolversi con il volgere del sole.

L’effetto complessivo è emozionante: man mano che il sole raggiunge il suo culmine sulle pareti dell’albergo i testi diventano sempre più intellegibili, per poi di nuovo iniziare a flettersi e impallidire fino a scomparire al tramonto. Visibili solo per qualche ora al giorno, i testi scritti con il sole restituiscono la poesia del tempo che scorre. Impalpabili e non materici, mutano col mutare del tempo e delle ombre e scelgono la poesia come linguaggio.

Su due delle tre facciate del Brigantino campeggiano infatti, doveroso omaggio a Recanati e al suo più illustre cittadino, i versi di Giacomo Leopardi: “Cosi tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar mi è dolce in questo mare”. Insieme a questi gli altri versi e aforismi tematici ispirati al mare e al sole tratti da grandi autori italiani e stranieri tra i quali: "Il mare unisce i Paesi che separa” di Alexander Pope; “Soltanto la musica è all’altezza del mare” di Albert Camus; “Trafitto da un raggio di sole ed è subito sera” di Salvatore Quasimodo.

In linea con lo spirito social del Brigantino, l’installazione coinvolge direttamente gli ospiti dell’albergo attraverso l’attività #unpostalsole. “Una parete dell’hotel - dichiara Alberto Guarducci AD dell’Hotel Brigantino - è destinata ad ospitare quotidianamente frasi composte su suggerimento dei clienti. Nell’era della condivisione, di Facebook, di Instagram, di Twitter - continua Guarducci – un “post” personale e originale, non digitato ma “trascritto da un raggio di sole” ci sembrava potesse coinvolgere ancora di più l’attenzione dei nostri clienti. Insomma un buon esercizio di Digital Detox”.