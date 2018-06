INVIATO CITTADINO Hanno dato l’olio ai mattoni del portale della chiesa di San Fortunato... una follia

Hanno dato l’olio ai mattoni del portale della chiesa di San Fortunato. Uno spettacolo assurdo, al limite del ridicolo. Ma colpevolmente dannoso. Di più: una follia.

Come sia successo e chi l’abbia fatto non si sa. Quel che è certo è che il danno sta sotto gli occhi di tutti e – a detta di chi se ne intende – è irreversibile. Il portone della chiesa – recentemente riaperta dopo anni di chiusura per lavori di consolidamento e restauro – era sfinito e disidratato. Ergo: quelle fibre andavano trattate e nutrite con olio per restituire contrasto, colore e vita. Ma occorreva intervenire sul portone, non sul portale.

Come abbiano dato quella sostanza non si sa. Usando il pennello, si sarebbe rimasti entro i limiti del legno e del portone. Che abbiano irrorato a spruzzo? Per fortuna, qualcuno deve averli fermati (sempre troppo tardi) e il malfatto si è arrestato a una certa altezza. Ma lo spettacolo è sconsolante. Vedremo cosa avranno da dire la soprintendenza (che sta là sopra, a un tiro di schioppo) e la curia.

È certo che, insieme a quell’antico legno, hanno sparso olio in abbondanza sui laterizi delle spallette laterali. Queste risultano dunque imbevute della sostanza (foto) che le lascerà per sempre in quella condizione. Già, perché il materiale poroso del laterizio ha ormai assorbito e non ci sarà verso di farlo tornare al pristino stato. Che dire? Il danno è lì, evidente, lapalissiano. Fare le cose coi piedi produce, purtroppo, esiti indesiderati e danni al patrimonio comune di storia e di cultura. Ma ormai è in voga il “laissez faire” e può accadere di tutto.