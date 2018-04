Come invecchiare senza ammalarsi: i consigli di Walter Pierpaoli, scienziato di fama mondiale

Sabato 28, a far capo dalle 16:30, nella Sala del muro etrusco a Umbrò, un incontro del tutto eccezionale, rivolto ai medici e al pubblico. Per vivere bene… un decalogo lungo quanto i giorni del mese di febbraio (quando non è bisestile). Sono 28 i consigli che lo scienziato Walter Pierpaoli fornisce nel suo libro “L’uomo senza età. Dimenticare il tempo” (Morlacchi editore).

Tra le indicazioni di vita: dormire bene, bere solo acqua e vino, camminare a piedi nudi, niente fumo, tenere ovaie al caldo e testicoli al freddo, luce sì, ma poco sole, niente zucchero, gioire dell’amore, amare la beata solitudo, evitare le ovvietà… e così via.

Tutto sta a tener di vista la ghiandola pineale, il vero centro per il controllo dei ritmi ormonali, dove risiede il nostro orologio biologico. Dice Pierpaoli: “È la ghiandola pineale che scandisce i tempi della nostra vita, controllando dalla nascita il percorso di crescita, lo sviluppo sessuale, e poi l’inizio dell’invecchiamento”.

Ma cos’è la ghiandola pineale?

“Un orologio biologico protetto che salvaguarda il nostro sistema immunitario e difende “naturalmente” dalle malattie”.

C’è modo di curarla?

“La tutela della ghiandola pineale permette così un riassetto globale dell’organismo, anche in condizioni molto compromesse, come dimostrato dai numerosissimi casi clinici da me trattati, senza farmaci”.

Con l’acqua fresca?

“No, con un principio attivo che non è una medicina. Un ruolo importante è svolto dalla melatonina, sostanza naturale che l’organismo produce da solo, ma che si può anche assumere farmacologicamente, perché agisca di notte, tenendo desta la pineale”.

Pierpaoli è il miglior testimonial delle sue teorie. Se è vero – e l’Inviato Cittadino che ne è buon conoscente può testimoniarlo – che Walter, quasi ottantacinquenne, è un autentico miracolo della natura e costituisce una conferma vivente della validità delle sue teorie. E ha una moglie bellissima… che lo adora. Anche perché non è un venditore di fumo, ma un laureato in medicina e chirurgia, cardiologo, accreditato da università statunitensi, libero docente in immunologia.

Il professor Pierpaoli organizza le notissime Conferenze di Stromboli sul Cancro e l’Invecchiamento che si sono svolte nel 1987, 1990, 1993, 2005, 2010 e 2016. I volumi sulle Conferenze di Stromboli (alcuni pubblicati dalla New York Academy of Sciences) sono stati i più venduti nella storia della più gloriosa e antica società scientifica degli USA.

Ascoltarlo a Umbrò sarà un vero privilegio per noi tutti e, per i medici, un’autentica teaching session.