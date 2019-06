Estate: la guida per riconoscere e curare subito i morsi di vipera, ragno violino e di altri serpenti velenosi

Ora che l'estate entra nel vivo e in molti andranno in vacanza in Italia e all'estero WAidid, l’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, con sede anche a Perugia, ha stilato una guida per conoscere i sintomi e le reazioni dei morsi di ragni, vipere e altri serpenti velenosi e come intervenire per evitare l'infezioni che possono provocare gravi danni fisici e persino la morte.

Ecco la guida.

Morsi di ragni - Quasi tutte le 40 000 specie di ragni conosciuti sono velenose. Tuttavia, i denti della maggior parte delle specie sono troppo corti o fragili per penetrare nella cute. Reazioni sistemiche gravi si verificano più frequentemente con morsi di: ragno bruno (violino, marrone recluso - Loxosceles sp); ragni vedova: vedova nera (Latrodectus sp), vedova marrone (L. geometricus])