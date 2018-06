Gubbio, voragine di sei metri per strada: intervento di Umbra Acque, il punto sui lavori

Una voragine di sei metri sotto via Campo di Marte a Gubbio. L'intervento è complesso, con il crollo che ha impattato anche su altri sotto servizi della città. Umbra Acque, il gestore del servizio idrico dei 38 Comuni, ha iniziato i lavori il 28 maggio per riparare un tratto di fognatura. Ma la voragine è più grande del previsto. Il cantiere prosegue, ma i tempi sono destinati ad allungarsi.



Spiega Umbra Acque: “La complessità dell’intervento, nonché la profondità del cunicolo fognario posto a circa 6 metri dal livello stradale, hanno comportato un prolungamento dei tempi di riparazione che si stima possa concludersi entro la fine del mese di giugno, per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura e in previsione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea fognaria che il Comune eseguirà a breve con la costruzione di un nuovo collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue”.