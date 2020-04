Strade, al via i lavori sulla Pian d'Assino: le modifiche al traffico

Da domani, martedì 28 aprile, al via i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla Pian d'Assino. Il tratto di strada statale 219 interessato è compreso tra lo svincolo Ospedale/Branca e Torre Calzolari (dal km 6,700 al km 9,130).

L’intervento - spiega Anas - consiste nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione e nel rifacimento ex novo del piano viabile sull’intera piattaforma stradale, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

Per consentire i lavori è necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.

L’avvio del cantiere, spiega ancora Anas, "è stato anticipato rispetto al programma, al fine di concentrare le lavorazioni in questo periodo di scarso traffico per l’emergenza covid. Inoltre, per contenere i tempi di esecuzione i lavori si svolgeranno su più turnazioni dalle 6 alle 22. Il completamento di questo tratto è previsto entro la fine di maggio".

Nel frattempo proseguono gli interventi già in corso allo svincolo “Gubbio Est”, la cui ultimazione è prevista entro la prossima settimana.