Gualdo Tadino senza acqua corrente: giorni, orari e la mappa delle vie coinvolte

Gualdo Tadino senza acqua corrente in diverse zone nella notte tra giovedì 23 (dalle ore 22) e venerdì 24 gennaio (fino alle ore 6). A comunicarlo è 'Umbra Acque S.p.A.', che spiega come la sospensione dell'rogazione idrica sarà dovuta a lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione e che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza (in tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente).

LA MAPPA - Queste le vie del Comune di Gualdo Tadino in cui verrà sospesa l’erogazione idrica nei giorni e negli orari indicati: via Girolamo Bernardo da Gualdo e limitrofe; via Antonio Lorenzo Pignani e limitrofe; via Santiago da Compostela e limitrofe; via Nicolò Alunno e limitrofe; viale dei Cappuccini e limitrofe; via Braccini e limitrofe. Potranno invece verificarsi cali di pressione nelle seguenti vie: Loc. Cartiere caselle e limitrofe; viale Don bosco e limitrofe; via Rubegni e limitrofe; via della mincia e limitrofe; via Don Davide Berrettini e limitrofe. Per informazioni o richiesta di interventi urgenti è comunque possibile consultare il portale www.umbraacque.com o contattare l'ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al numero verde 800 250 445.