Gualdo Tadino, la città dei centenari: Palmira Bianconi festeggia il "suo" secolo

Gualdo Tadino e il suo primo cittadino non potevano mancare ai festeggiamenti di una delle cittadini più longeve della comunità gualdese. Lunedì 21 gennaio la signora Palmina Bianconi ha tagliato il prestigioso traguardo di 100 anni e per celebrare la ricorrenza il sindaco Massimiliano Presciutti si è recato personalmente nella sede dell’Easp, dove risiede, per farle gli auguri insieme ai suoi familiari, agli amici ed al personale Easp.

La signora Palmina, però, non è l’unica centenaria presente all’interno dell’Easp di Gualdo Tadino. Nella struttura guidata dal presidente Roberto Mancini, oltre alla fresca centenaria Palmira, ci sono infatti anche altre due signore già entrate nell’esclusivo club dei centenari: ossia Zelina Carosati che compirà 101 anni il prossimo agosto (è nata il 27 agosto1918) e Cadorina Lispi che a maggio si appresta a festeggiare i 103 anni (nata il 7 maggio 1916).