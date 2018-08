Gualdo Tadino, i richiedenti asilo sistemano le scuole. Il sindaco Presciutti: "Siamo orgogliosi"

A Gualdo Tadino "legalità e integrazione convivono". Richiedenti asilo, operatori del Sal (servizio di avviamento al lavoro) e dipendenti comunali stanno operando insieme da settimane fuori dalle scuole del territorio del territorio per garantire pulizia e decoro in vista del prossimo avvio dell’anno scolastico.

“Una collaborazione di cui andiamo orgogliosi – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti - ormai da mesi è attiva la sinergia, frutto di un atto convenzionale fortemente voluto dall’amministrazione comunale, uno tra i primi non solo in Umbria ma su scala nazionale con Arci solidarietà ora d’aria". E ancora: "Legalita’, sicurezza, integrazione ed accoglienza possono e devono coesistere e noi ne siamo un esempio, un caso di scuola".

Spiega il sindaco: "Il progetto proseguirà, abbiamo ancora tante cose da fare e continueremo a farle insieme, per dare opportunità di riscatto sociale e di reinserimento a chi opera nel programma dei Sal, opportunità per i rifugiati richiedenti asilo di ricambiare in forma volontaria e gratuita attraverso lavori di pubblica utilità, il dono dell’accoglienza che hanno ricevuto, cosi come proseguiremo la lotta senza quartiere all’illegalità ed allo sfruttamento dei più deboli, con questo spirito ho emesso le due recenti ordinanze per combattere i fenomeni della prostituzione e dell’accattonaggio. Chi si trova in difficoltà può e deve usufruire dei servizi sociali del comune e non consegnare il proprio futuro a persone poco raccomandabili che vanno altresì smascherate e denunciate, noi vogliamo offrire a tutti una possibilità di riscatto perché nessuno deve rimanere indietro”.