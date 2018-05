Le farmacie comunali di Gualdo aderiscono a “Io mi sto a Cuore”: esami gratuiti per 7 giorni

Le farmacie comunali di Gualdo Tadino (Calai e Cerqueto) aderiscono al progetto “Io mi sto a Cuore” e da oggi 21 maggio a domenica 27, dalle 8.30 alle 9.30 di ogni mattina, effettueranno controlli gratuiti di pressione, glicemia e colesterolo principali fattori di rischio per le patologie cardiovascolari. Circa il 44% delle cause di morte in Italia sono riconducibili al cattivo funzionamento del sistema cardiovascolare.

La campagna contro le malattie cardio-ischemiche di A.S.SO.FARM. aiuterà sia a fare informazione che a portare in evidenza l’impatto di tali patologie sulla salute. Si invitano pertanto i cittadini a partecipare a questa campagna gratuita e aperta a tutti, un’opportunità di prevenzione da non perdere grazie alle Farmacie comunali gualdesi. Il Progetto “Io mi sto a cuore” ha ottenuto il patrocinio della Regione dell’Umbria, della Provincia di Perugia, dell’Ordine dei Farmacisti di Perugia e di tutti i Comuni dell’Umbria proprietari di Farmacie iscritte ad Assofarm che hanno aderito all’iniziativa.