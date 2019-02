Il declino di un territorio, la morte di un uomo dopo aver perso il lavoro e il silenzio dei regnanti

Se ne è parlato poco, se ne è scritto ancora meno. Ma l'ultimo suicidio avvenuto in Umbria equivale ad uno straziante grido d'allarme, d'aiuto urlato in faccia soprattutto ai nostri politici regionale e a quelli nazionali, bravi a chattare gli uni contro gli altri dei massi sistemi, ma spesso senza soluzioni o peggio ancora disattenti alla vita reale, alla fame reale che molte famiglie devono fronteggiare. In una casa normale, in una frazione Gaifana, divisa a metà tra Gualdo e Nocera - i due comuni pià colpiti dalla crisi con la chiusura della Merloni, dell'indotto pesante -, un uomo di 49 anni, né migliore né peggiore rispetto ad altri, ha deciso di farla finita. Ha staccato la spina.

Enrico evidentemente non credeva più nel presente e nel futuro. Perchè ha voluto fermare la sua vita a 49 anni? In molti sostengono perchè aveva perso il lavoro da qualche settimana. Per la sua vita semplice... il lavoro era il senso del tutto. E perderlo a 50 anni, in uno dei territori umbri più dimenticati e con meno lavoro, gli ha fatto vedere un bicchiere mezzo vuoto, anzi completamente a secco. Su questa morte c'è stato un silenzio importante tanto da alimentare la rabbia di alcuni parenti che hanno scritto così su fb: "Mio cugino non era conosciuto come tante altre persone non era eccentrico nn faceva parte di comitati ,associazioni, ma aveva solo una speranza Lavorare il sogno di molte persone ,un sogno che circa 10 giorni fa gli è stato tolto da una cooperativa dicendogli che non era in grado di svolgere il lavoro. Sarà per questo che Gualdo Tadino nn ne parla , sarà la vergogna il rimorso. Nessuno gli avrebbe ridato la vita ,ma nemmeno le persone con cui lavorava e la cooperativa nn si è degnata di dargli una piccola importanza".

Quanti dovranno andarsene (all'estero) o morire per iniziare a fare un ragionamento serio su come rilanciare l'economia dell'appennino umbro-marchigiano? Servono i soldi di Roma e il coraggio di Perugia nel destinare risorse importanti per un tot di anni in un territorio per fare in modo che tutta la regione ne benefici. O si cambia o si muore tutti. Che senso ha avvere una regione con pochi territori ricci e il resto solo vecchiaia e paura?

