Il grande cuore della Barton: maxi donazione consegnata a Leonardo Cenci

Un prezioso contributo per la realizzazione di uno dei nuovi progetti di Avanti Tutta onlus dedicati alle donne con il tumore al seno. L'assegno è stato consegnato dal Gruppo Barton, rappresentato da Matteo Bragone, al presidente dell’associazione, Leonardo Cenci, come riconoscimento del contributo di tutta la città, raccolto in occasione del Barton Park Day, la manifestazione, che si è tenuta lo scorso due settembre in occasione dell'inaugurazione del parco, che prevedeva diverse attività dedicate ai bambini, agli sportivi, alle famiglie e agli appassionati di buona musica.

Nello specifico la corsa podistica Barton Ten, lo street food e la vendita dei gadget erano legati, in toto od in parte, a questa iniziativa di beneficenza.

"Siamo soddisfatti di poter consegnare questo assegno, che chiude il cerchio dopo l'impegno preso a settembre", dicono dal Gruppo Barton. "E siamo davvero orgogliosi – continuano - di aver reso possibile con la nostra festa questa donazione, contributo soprattutto delle migliaia di persone che hanno partecipato al Barton Park Day".

"E' stato un onore ed un privilegio che un'azienda importante come questa abbia scelto la nostra associazione", dichiara Leonardo Cenci. "Il Gruppo Barton - prosegue - ha realizzato un'opera importante, esteticamente molto bella che è a disposizione di tutta la cittadinanza. E' stato un forte investimento che completa l'area di Pian di Massiano, il cuore verde della città di Perugia. Sono certo - conclude - che questo sodalizio, che ha dato vita ad un rapporto di amicizia e di stima reciproca, ci porterà a collaborare anche in futuro".