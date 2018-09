Grifonissima, per il 2018 un'edizione speciale: prima corsa autunnale, i percorsi, le novità e come iscriversi

Un’edizione speciale, quella della Grifonissima 2018, storica manifestazione podistica amata dai perugini. Si correrà il prossimo 23 settembre e sarà la prima volta nella storia della gara: cambio anche per la sezione competitiva, che da quest’anno diventa di 10.4 chilometri al posto dei tradizionali 11.886. Inalterata, invece, la divisione dei due percorsi: quello competitivo e quello amatoriale, di 3.5 chilometri. La partenza è prevista alle ore 9.30 di domenica in Corso Vannucci.

La manifestazione, ormai punto di riferimento per appassionati, atleti, sportivi e per le famiglie e i cittadini che si danno appuntamento in centro storico per partecipare o semplicemente fare il “tifo” per i concorrenti, anche quest’anno è patrocinata dal Comune di Perugia ed è organizzata da UniCredit Circolo Dipendenti, in collaborazione con la rete commerciale UniCredit della provincia di Perugia.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI PER ISCRIVERSI

Nel percorso competitivo di 10.4 chilometri, la gara culminerà allo stadio santa Giuliana. Questo il percorso: Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Via Ripa di Meana, Viale San Domenico, Via B. Bonfigli, Porta S. Costanzo, Viale Roma, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Via Pinturicchio, P.zza Fortebraccio, Corso Garibaldi, Porta S. Angelo, Via Zefferino Faina, Via F. Innamorati , Via A. Vecchi, Rotonda dell’Elce, Viale O. Antinori, Porta Conca, Viale P. Pellini, Porta Eburnea, Via F. di Lorenzo, Via B. Orsini, Via Cacciatori delle Alpi, Stadio S. Giuliana. Confermato l’autorevole abbinamento al 14° Criterium Dipendenti Gruppo UniCredit, Trofeo “Luca Rosi”.

Alla sezione agonistica si aggiunge il percorso a passo libero, frequentato da studenti famiglie, amici a 4 zampe… che si snoda per 3,5 km in un percorso totalmente protetto dal traffico: Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Largo Cacciatori delle Alpi, Via Fiume, Via F.lli Pellas, Via XX Settembre, Via Cacciatori delle Alpi, Parco di Santa Giuliana.

In occasione della manifestazione podistica “Grifonissima”, domenica l’orario di apertura del minimetrò sarà anticipato alle ore 8.